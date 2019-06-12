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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:24
  1. başsağlığı telgrafı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Edinilen bilgiye göre

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