0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür"- "(Malatya'daki olay) Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum"

31 Mart 2019 Pazar 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür." dedi.

Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Türkiye genelinde kayıtlarda 56 milyon seçmenin olduğu bir seçim yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum." dedi.

Bu tür durumlarda özellikle dudakların arasından çıkan sözlerin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim odur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize, tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim odur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım."

Erdoğan, seçim sonuçlarını belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini, ardından İstanbul'da bir basın toplantısı yapıp Ankara'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Bir gazetecinin "Mahallede iki muhtar adayı var. İkisi de oy istedi mi sizden?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmemizi yaptık. Muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:24
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. oy
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda oy kullanan soluğu sahilde aldı
    1. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    2. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    3. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    4. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    5. Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam..
    6. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    7. Sandık başında kalp krizi geçiren..
    8. Türkiye’nin en yaşlı kadını..
    9. Gaziosmanpaşa seçim sonuçları 2019 |..
    10. Görme engelli dernek başkanına..
    11. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    12. Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy..
    13. Bilecik’te sandıklarda yoğunluk..
    14. Sözcü, seçmen iradesine saygılı gibi..
    15. Başkan Sözlü oyunu kullandı, öz çekim..
    16. Niğde’de vali, milletvekili ve adaylar..
    17. 67 yaşındaki yaşlı kadın oyunu..
    18. 95 Yaşında torunlarıyla oy kullanmaya..
    19. GÜNCELLEME - Malatya'da seçim kavgası:..
    20. Belediye Başkanı Seçen, oyunu kullandı
    21. AK Parti Nevşehir milletvekili..
    22. Herkes Binali Yıldırım zannetti ama...
    23. Oy kullanmaya kedisiyle beraber geldi
    24. Rıdvan Fadıloğlu, oy kullanmaya eşiyle..
    25. Kağıthane seçim sonuçları 2019 |..
    26. Mülteciler mahsur kaldı, Sahil..
    27. Kanada'da taksici canlı yayında..
    28. Kasımpaşa, BB Erzurumspor..
    29. Oylarını gezici sandıkta kullandılar
    30. Hatay Valisi Doğan oyunu kullandı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin