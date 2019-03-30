Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandığa sahip çıkma çağrısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK’ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca vatandaşları sandıkların başında olmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Seçim günü sandıklar kurulup oy kullanma işlemi tamamlanıncaya, tutanaklar YSK’ya teslim edilinceye kadar, tüm gün ve gece boyunca sizleri sandıkların başında olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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