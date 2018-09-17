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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab yorumu! Başka kelepçeleri var

Erdoğan, Amerika'da tutuklu bulunması gerekirken lokantada görüntülenen Zarrab hakkında sert konuştu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab yorumu! Başka kelepçeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD'de cezaevinde olması gerekirken lokantada görüntülenen Zarrab için “Kelepçeli diyorlar, demek başka kelepçeler var” dedi.

İşte Erdoğan'ın Zarrab sorusuna verdiği cevap:

ZARRAB’IN BAŞKA KELEPÇELERİ VAR

* Rıza Zarrab’ın Newyork’ta meşhur bir lokantada yemek yerken görüntülenmesi, ardından davayı yakından takip eden Amerikalı hukukçuların serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını söylemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten.

* Serbest olmasının mümkün olmadığı söylendi...

Tabii ki mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 07:58
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