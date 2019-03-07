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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 20:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: 

Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:29
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