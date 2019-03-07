Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.

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