Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç ayların müjdeleyicisi Regaib Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.07 Mart 2019 Perşembe 20:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.
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