Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı

Cumhurbaşknalığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.

"Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız"

Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık. Ay-Yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...