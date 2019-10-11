Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir, yaşadığımız sıkıntıları coğrafyamızın kaderi değildir. Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz.

Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk.

Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmaması düşmanca faaliyetler yürütülmemektedir.

Tek amacımız oradaki canileri engellemek teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatının amacı da budur.

Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil terör örgütleriyledir.

Kim ne derse desin attığımız adımı durdurmayacağız. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu bölgeyi Güvenli Bölge ilan ettik. Kim için ülkemizde yaşayan 4 milyon Suriyeli için. Biz bunların haklarını koruyoruz. Dünyadan kaç ülke Suriye'den ne kadar insanı alıp da bakıyor. Bakan biziz, en ufak destek vermiyorlar, konuşmaya gelince konuşuyorlar. Öyleyse bu kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.