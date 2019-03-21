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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:41
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