Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.
21 Mart 2019 Perşembe 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.
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