Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.