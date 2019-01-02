Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,AK Parti Yerel Seçim Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün adaylarımızı açıkladık. Artık siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık.

AK parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir.

Milletimiz bize oy vermeye mecbur değildir. Biz yaptığımız hizmetlerle bu oyu hak etmeye mecburuz.

Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediyeyi kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.

İktidara ters düşenlerin hizmet verme noktasında nerede olduğunu görüyoruz.

Ben hep şunu merak ederim. Çankaya neden böyle? Yenimahalle neden böyle? Bunlar buralara neden hizmet vermiyorlar. Para ise bütün belediyelere olduğu gibi bunlara da para gidiyor. Mesele başka... Belediyecilik bir aşktır aşk. Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.

Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansı yoktur. AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var.

Kim millete tepeden bakarsa, bilesiniz ki; biz onlarla aynı yolda yürümeyiz.

'Zaten belediye başkanı oldum. Kimse 5 yıl bana karışamaz.' Yok öyle. O devir geride kaldı.

AK Parti halen dimdik ayakta ise bunu hizmet siyasetinden asla ayrılmamasına borçludur.

Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Partili'ye bu yakışmaz.

Cumhur ittifakı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta birbirimizi kıramayız. Dayanışma içinde olacağız.

Cumhur ittifakının ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın, istirahate alırız.

El ele vereceğiz. Biz biliyoruz ki Ankara'yı Sayın Özhaseki ile ileri bir seviyeye taşıyacağız.

AK Parti sözünün eri olmuştur. 30 Mart'ta da sözünün eri olacaktır.

Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız.

31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere derslerini vereceğiz.

Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilerle göğüs göğüse verilen mücadelede kurulmuştur.

Ayrıntılar geliyor...