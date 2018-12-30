Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik sözümüzde durduk. Teröristleri inlerinde bastık, imha ettik, imha ediyoruz.

Bugünlere kolay gelmedik, Milletimizle el ele vererek her şeyin üstesinden gelmeyi çalıştık.

Tüm bunları kuruluşumuzdan buguğne dava arkadaşlarımızla ve sizlerle başardık.

Sayın Sözen'in açıklaması çok ilgimi çekti İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı, Nurettin Sözen Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirme yaptı, çok üzüldüm.

Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı.

İZBAN grevini neden çözmüyorsunuz? CHP çiledir.

Ama biz bu çileyi çektirmedik, susuzluğu, hava kirliliğini yaşatmadık.

Her seçim yaptıklarımızın imtihanıdır, şimdi yeni bir imtihan karşısındayız.

İmamoğlu bizden randevu istemiş, bizim kapımız açık, Her ne kadar genel başkanları sıcak bakmıyorsa da, gelsin kahvemizi içsin dedik.

Milletimizle irtibatımızı ne derece sıkı tutmuşsak o derece başarılı olduğumuzu görüyoruz.

Bugünlere kolay gelmedik, sokaklarda kaos çıkartılarak, darbe girişimleriyle yıkılmak istendik.

Devamı geliyor...