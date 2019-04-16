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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangınına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı"

16 Nisan 2019 Salı 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Notre Dame Katedrali yangınına ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Notre Dame Katedrali
  3. Yangın

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