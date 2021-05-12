  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
BM siyonist İsrail vahşetine müdahale etmek zorunda!
Esad Coşan Hocaefendi'nin muhteşem Filistin konuşması
Dünyaca ünlü oyuncudan gündem olan İsrail çağrısı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 11:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı;

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Geçtiğimiz ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

'Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlaramaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."

"Her adımı atıyor her desteği veriyoruz"

Salgın desteklerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz, üretimi istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. inşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz."

"Mevcut sıkıntıları çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Türkiye'yi yirmi yıl öncesinin siyasette ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan skandal İsrail açıklaması! Utanmadan Filistinlileri suçladı
Dünya

Trump'tan skandal İsrail açıklaması! Utanmadan Filistinlileri suçladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarına sahip çıkarak skandal niteliğinde açıklamalar ya..
Canan Filistin protestosundan rahatsız oldu
Gündem

Canan Filistin protestosundan rahatsız oldu

İşgalci İsrail'e karşı Filistin halkı için araçlarıyla sokağa çıkıp protesto gösterisi yapanlardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Can..
Hamas siyonistlere nefes aldırmıyor
Dünya

Hamas siyonistlere nefes aldırmıyor

Gazze Şeridi'nden siyonist İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı gerçekleştirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay