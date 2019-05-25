Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 36. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i "Canım İstanbul" şiiriyle andı25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:03
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, ölümünün 36'ncı yılında, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuyarak andı.
Erdoğan, Twitter hesabından "Mekanın cennet olsun Üstad" mesajıyla bir video paylaştı. 4 dakika 11 saniyelik videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Vefatının 36. yıl dönümünde Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i hasretle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.
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