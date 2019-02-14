Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mustafa Necati Özfatura’nın oğluna taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura’nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura’nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura’nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.