Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mustafa Necati Özfatura’nın oğluna taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura’nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.14 Şubat 2019 Perşembe 22:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura’nın vefatının ardından oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir, gönül adamı Mustafa Necati Özfatura’nın tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefatının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura’yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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