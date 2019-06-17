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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum"

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:03
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Muhammed Mursi
  3. Vefat

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