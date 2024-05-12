Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli sporcumuz Mete Gazoz'a tebrik mesajı... Yine Avrupa şampiyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum."

Yine Avrupa şampiyonu

Almanya’nın Essen kentinde, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası düzenlendi.

Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda 24 yaşındaki milli sporcu Mete Gazoz sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Finalde de Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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Avrupa Şampiyonu Yine Bizden Çıktı!

Mete Gazoz Avrupa Şampiyonası’nda 2016’da gümüş madalya, 2022’de de bronz madalya kazanmış ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu ve 2023 Dünya şampiyonu olmuştu.

Kayserililer bu şampiyonluğa ‘Avrupa Şampiyonu yine bizden çıktı’ yorumlarında bulundu.