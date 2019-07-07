Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da Başbakanlık seçimlerini önde tamamlayan Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’daki Başbakanlık seçiminin galibi Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis’i tebrik eden Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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