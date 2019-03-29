0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meral Akşener’e: "İstikametini kaybettin hani yerliydin, hani milliydin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe’de yaptığı konuşmasında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki göstererek, "İstikametini kaybettin hani yerliydin, hani milliydin" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meral Akşener’e: "İstikametini kaybettin hani yerliydin, hani milliydin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maltepe’de yaptığı konuşmasında; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki göstererek, "İstikametini kaybettin hani yerliydin, hani milliydin" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Maltepe’de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan da mitinge katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe’nin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han’ın son nefesini verdiği yer olduğunu söyleyerek, "Maltepe artık Maltepe’mizi sömürenlerden inşallah bu seçimde kurtulacak. Fatih’in emanetini bu ilçemiz tarihi bir kararın arefesinde. Bu seçimler elbete mahalli idari seçimleri. Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek. O kendi kasasını yönetsin. Biz Türkiye ekonomisini yönetiyoruz. Defterleri bizde ne durumda olduklarını biliyoruz. Ağlanacak halleri var. Yedi düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediler. Allah’ın izni ile kur, faiz, enflasyon çökertemez. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz” dedi.


CHP’nin tanımının; çöp, çukur, çamur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir tanımı daha var. Yolsuzluk, yokluk ve yasaklar. Tarih boyunca bunu yapmışlar. Öyle ittifaklar kuruldu, öyle pazarlıklar yapıldı ki Pazar günkü seçim sonuçları çok anlamlı bir yere geldi. Bayan Meral, ’Mehmetçikler içeride’ diyor. Senin Mehmet onlar ise yanmışız biz. Senin Mehmetçik dediklerin gerçek Mehmetçiklerin üzerine tanklarla yürüdü. Gerçek Mehmetçiklere laf söyletmeyiz biz. Senin Mehmetçik dediklerin devletin F-16’larıyla vatandaşlara bombalar yağdırdı. Özel Kuvvetlere bombalar yağdırdı. İstikametini kaybettin. Hani yerliydin hani milliydin” dedi.


Kandil’de PKK terör örgütünün lider kadrosundan teröristlerin vurulmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen günörgütün lider kadrolarını vurduk Kandil’de. Bay Kemal çok rahatsız olmuştur. Yanındaki kahrolmuştur. İnadına vurmaya devam edeceğiz. Pazar günü bir beka meselesidir" diye konuştu.


AK Parti’lilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanınasesleniyorum. Burada taviz vermememiz lazım. MHP’li kardeşlerim dargınlık, küskünlük böyle bir şey olmaz. Bir oy kaybı olmaması lazım. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların derdi ülkemizi bölmek. Bizim 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını bölemeyeceksiniz. Çok mu seviyorsun. Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var al yanına sevicilerini de defol oraya git. Bunlar iyi günleriniz hesabını ağır ödeyeceksiniz” şeklinde konuştu.


CHP yönetimine de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetimine soruyorum. Bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsun, niye ittifak kuruyorsun. Belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil’den mi gönderildi. Söylemezseniz bunları çıkıp ilan edeceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı savcılıkta yalanladı
    1. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    2. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    3. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    4. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    8. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    9. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    10. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    11. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    12. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    13. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    14. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    16. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    17. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    18. Marmara’da poyraz fırtınası
    19. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    20. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    21. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    22. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    23. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    24. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    25. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    26. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    27. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    28. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    29. Mermer blokları altında kalan işçi..
    30. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!