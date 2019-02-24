Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mabel Matiz’e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şarkıcı Mabel Matiz’i telefonla arayarak Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şarkıcı Mabel Matiz’i telefonla arayarak Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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