Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinden Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre kız yurdunda kalan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Haliç Kongre Merkezine geçti.

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