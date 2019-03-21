Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili sözleri) 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de.