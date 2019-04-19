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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

19 Nisan 2019 Cuma 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 19:25
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. kandil mesajı
  3. Twitter

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