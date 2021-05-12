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Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...
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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:18:00 - 2021-05-12 23:20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması: BM derhal bu zulme dur demezse...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir." dedi.

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