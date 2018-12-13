Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Iraklı mevkidaşına Ankara daveti

BAĞDAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız aracılığıyla Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i Ankara'ya davet etti.

Büyükelçi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih'i başkent Bağdat'taki Es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret etti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini Salih'e ilettiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Salih'in Erdoğan'ın davetinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Irak ile Türkiye arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Salih, bu ilişkilerin iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.