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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk namaz sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Burası tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:02:00 - 2020-07-24 15:14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk namaz sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder.

Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.

Ayasofya Camii'ni Cumhur İttifakı olarak aslına döndürdük. Bugün 350 bin kişi Cuma namazına iştirak etti. Ayasofya Camii için restorasyon çalışmalarımız devam ediyor.

Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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