Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret04 Nisan 2019 Perşembe 18:33
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı yakınında yapımı süren müzeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta engelli bir vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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