Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Her yenilik gibi dijitalleşme de yeni sorunları getiriyor. Çevremizdeki tüm ilişkileri kökten değiştiren bu olgunun dışında kalmak olmaz.

Maddi-manevi tüm ihtiyaçlarıyla insana hizmet için çalışmayan her mekanizma sonuçta zulüm üretir.

Kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunlarla ilgili çok büyük hassasiyet gösterdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullandık.

Kadının gücünün de kendisine duyulan saygıdan ve haklarını kullanabilme imkanından kaynaklandığını unutmadan yolumuza devam edeceğiz.

Dünya yaklaşık 1 asırdır süren küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin sarsılmasının sancılarını yaşıyor. Koronavirüs salgını bu sarsıntıyı hızlandırmıştır.

Bu süreçte dünyadaki üretim, dağıtım, ticaret, teknoloji ve insan gücü kaynaklarındaki tekelleşmenin nasıl vahim sonuçlara yol açacağı acı bir şekilde görülmüştür.

Suçu sığınmacılara, yabancılara, müslümanlara atarak bu eksikliğin üzerinin örtülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz.

Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, çözüm yolları aramalıyız.

Ayrıntılar hazırlanıyor...