Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı! İlk defa şahit olduğumuz bir vaka

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklamada bulundu.

"İlk defa iki turlu seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum 14 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştiriyoruz. İki adaya halkımız oylarını vereceğini için seri şekilde bugünkü oylama bitecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

"Türk demokrasi hayatının cumhurbaşkanlığı seçiminin de ilk defa böyle oylama şahit olduğumuz bir vaka. Bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımla gerçekleşen ülke yok. Türkiye yüzde 90'a varan katılımla demokrasi mücadelesini verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini diliyorum."



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