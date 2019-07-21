Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin oğlu Hafi ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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