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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar açıklaması

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. 

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İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti. 

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

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Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti.Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

Dolar 5.56 ile rekor tazeledi

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 08:51
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Giresun
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