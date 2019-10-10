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Akıbetleri ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ açıklaması!

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde tutuklu bulunan DEAŞ teröristlerinin akıbetlerinin ne olacağı sorusuna cevap verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:35
Akıbetleri ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Başkanı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada başlatılan yeni operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamuoyunun sıkça sorduğu "DEAŞ'lılara ne olacak?" sorusuna cevap verdi.

"Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız"

Erdoğan, "DEAŞ'ın en çok zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. En somut başarıları kazanan ülke de Türkiye'dir. Hiç kimsenin ülkemize söyleyecek tek sözü olamaz. DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin bu örgüte ne tür destek verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz üzerinden Suriye'ye geçmeye çalışan DEAŞ sempatizanları konusunda bildiklerimizi anlatsak bunların sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Kamplarda tutulan DEAŞ'lılar soruluyor. DEAŞ'ın başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, dünyanın da duçar olmasını arzu etmeyiz. DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacağız, uyruğu belli olanları geri göndereceğiz. Kadın ve çocukları da kendi toplumlarına kazandırma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgede 12 bin DEAŞ'lı olduğunu açıklamıştı. Ancak Erdoğan, Türkiye'nin operasyon yapacağı bölgede bin 500-2 bin civarında terörist olduğunu belirtmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:35
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. DEAŞ
  3. DAEŞ
  4. barış pınarı harekatı

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