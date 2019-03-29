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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a “intikam seçimi” tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir intikam seçimidir" diyen Hüsamettin Cindoruk’a sert tepki göstererek, "Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların intikamını mı alacaksın? Bu ülkeye taş üstüne taş koymadınız.

29 Mart 2019 Cuma 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cindoruk’a “intikam seçimi” tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir intikam seçimidir" diyen Hüsamettin Cindoruk’a sert tepki göstererek, "Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların intikamını mı alacaksın? Bu ülkeye taş üstüne taş koymadınız. Hep darbelerden yana oldunuz” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy’de Madenler Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı ve AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin, çöp, çukur, çamur olduğunu söyleyerek, "CHP’nin bir diğer tarifi de yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar.94’te bu kardeşinizi İBB başkanı yaptınız. Susuzluk var mıydı vardı. Çöp dağları var mıydı, vardı. Melen’den bu yakaya su getirdik. Doğalgazı süratle buraya getirdik. İstanbul’da temiz hava var. Çekmeköy İstanbul’un yükselen yıldızlarından. CHP, HDP maalesef bunlarla beraber hareket eden sözde içi karmakarışık bir iyi parti var bir de Saadet. Dörtlü mekanizma pazar günü bunlara güzel bir hesap soruyor muyuz?” dedi.



"Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz"


Çekmeköy otobana ve metroya sahip olduğunu, alt yapısı ve üst yapısıyla görenlere parmak ısırttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kardeşiniz 4, 5 yıl cumhurbaşkanı kabinemizle birlikte. Binali Yıldırım kardeşimizi İBB başkanı olursa, Ahmet kardeşimizi de durmak yok yola devam derse, buna da var mıyız? Üçlü mekanizmayı kuruyoruz.El ele vereceğiz Çekmeköy’ü daha da ileriye taşıyacağız. Büyümek önemli. Ama nasıl büyüdüğün önemli. CHP çıkmış ekonomiyi konuşuyor. Belediyeler Türkiye ekonomisin midüzeltecek? Belediyenin Türkiye’nin ekonomisini düzeltme gücü var mı? Bir defa onlar belediye nasıl yönetilir onu öğrensinler. Vatandaşlarımızı aldatmak istiyorlar. Akılları şimdi yerine geldi. Bundan sonra seçimden bir ay kala rapor yayınlamayacaklarmış. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bir intikam seçimidir" şeklinde açıklama yapan Hüsamettin Cindoruk’a tepki göstererek, "Pazar günü intikam günü diyor. Beyni sulanmış. Kendine gel terbiyesiz. Neyin intikamını alıyorsunuz? Bu yapılan yatırımların intikamını mı alacaksın? Bu ülkeye taş üstüne taş koymadınız. Hep darbelerden yana oldunuz. Karşımızdaki ittifakı görüyorsunuz. Emirleri nerden alıyorlar. Kandil’den, Pensilvanya’dan alıyorlar. HDP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bir ırkçı olmayacağız. Vatansever olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:25
  1. doğa

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