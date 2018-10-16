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Cumhurbaşkanı Erdoğan bürokratlara resti çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın işini bugün git yarın gel mantığıyla çözen bürokratı sert bir dille uyardı. Erdoğan, “Bu tür kişilerin yeniden atanması gibi bir usul yoktur. Bize iş üreten bürokratlara lazım. İş üretmeyen bürokratın gözünün yaşına bakmayız” dedi.

16 Ekim 2018 Salı 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan bürokratlara resti çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın işini bugün git yarın gel mantığıyla çözen bürokratı sert bir dille uyardı. Erdoğan, “Bu tür kişilerin yeniden atanması gibi bir usul yoktur. Bize iş üreten bürokratlara lazım. İş üretmeyen bürokratın gözünün yaşına bakmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında hantal bürokratlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: “Bürokrasinin hantallığı yüzünden çok sıkıntı çektik. Bu sorunu yeni yönetim sistemiyle geride bırakmayı ümit ediyoruz. Ancak, hala bürokrasinin hantallığından kaynaklanan şikayetler işitiyoruz. Bu tür sıkıntıları geride bırakmamız gerekiyor. Bakanlıklarımız çalışacakları kadroları oluşturdular. Tüm bürokratlar, vazifelerine devam ediyor demektir. Bu tür kişilerin yeniden atanması gibi bir usul yoktur. Bize iş üreten bürokratlara lazım. Her kim ki sırt unvanını kaybetmemek iiçin pasif duruma geçmişse, o kişi ekibimizin parçası olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin en çok icraata, projeye ihtiyacı olduğu dönemde kimsenin kapris, kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Hala yapmadılarsa yetki devirlerinin yapılıp bürokrasi çarklarının işlemelidir.”

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:47
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