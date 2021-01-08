Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: CHP'nin İstanbul İl Başkan DHKP-C militanıdır

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.

Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim göreninde, sakin bir şekilde bu yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sükuna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.

(Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması) Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.

Kendisi DHKP-C militanıdır

Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. BUnlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır.

Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...