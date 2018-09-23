Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler zirvesinde 6 mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bugünABD'nin New York kentine hareket edecek. BM Genel Kurulu'nda hitap edecek olan Erdoğan, konuşmasında kritik mesajlar verecek. Erdoğan, başta İdlib'deki gelişmeler olmak üzere Suriye meselesi, mülteci sorunu, terörle mücadele, ticaret savaşlarının etkileri, Filistin meselesi, BM'nin yapısının reforme edilmesi gibi 6 konuda mesajlarını paylaşacak.

MÜLTECİ ETKİNLİĞİNE KATILIYOR

Sabah gazetesinden Hasan Ay’ın haberine göre BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak. Erdoğan, bu toplantıda Türkiye'nin mültecilerle ilgili çalışmaları anlatacak, başta Suriye ve Irak olmak üzere mülteci sorununu yol açan meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Salı günü ise "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasıyla düzenlenecek olan 73. Genel Kurul'a hitap edecek. Genel Kurul'da dördüncü sırada hitap edecek olan Erdoğan, başta İdlib'teki gelişmeler olmak üzere Suriye meselesi, mülteci sorunu, terörle mücadele, ticaret savaşlarının etkileri, Filistin meselesi, BM'nin yapısının reforme edilmesi gibi konularda önemli açıklamalarda bulunacak.

'TERÖRİST AYRIMI OLMAZ'

İdlib'teki son gelişmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir diplomasi başarısına imza atarak olası bir insani krizi önleyen Erdoğan, Suriye'deki sıkıntının mülteci sorunlarına zemin hazırladığını uyarısını yapacak. Erdoğan, özellikle PYDYPG başta olmak üzere bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret edecek.

Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" sözüyle anılan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi çağrısını da Genel Kurul'da bir kez daha yineleyecek. Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca ABD'nin son dönemde uyguladığı ticaret tarifeleri, ticaret savaşlarının dünyaya etkileri ve Filistin sorunu gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, aynı gün, BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak.

EMİNE HANIM'DAN EV SAHİPLİĞİ

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da BM'de Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinliğe ev sahipliği yapacak.

SON 3 AYDA 5'İNCİ ZİRVE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesinin ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi ve Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kırgızistan'da Türk Konseyi Zirvesi'ne, Tahran'da da Türkiye-Rusya-İran arasındaki Suriye zirvesine katılmıştı. BM Zirvesi, Erdoğan'ın 24 Haziran'dan bu yana katıldığı beşinci uluslararası zirve olacak. Erdoğan, BM Zirvesi'nin ardından resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek.