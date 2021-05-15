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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'o tebrik etti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'o tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 23:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'o tebrik etti

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

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