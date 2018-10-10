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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’deki hain saldırıda şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi. 

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. 

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
  1. Hakkari
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. başsağlığı telgrafı
  4. PKK

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