0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Palancıoğlu’na övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Palancıoğlu’na övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu telefon ile arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan; telefon konuşmasında “İlçeler bazında nüfusu 500 bini geçen belediyeler arasında nüfusa göre Türkiye’de yüzde 64.54 oy oranı ile ilk üçüncü sırasında yer alarak, gönül belediyeciliğinin ve projelerinin hakkını vererek seçilmesinden dolayı kutluyorum. Yeni görevinin başta Melikgazililer ile Kayseri şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve görevinde başarılar diliyorum”mesajını verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgü dolu sözlerinin çalışmalara hız ve şevk katacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon ile tebrik etmesinden son derece onur duydum. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği ilkesi ile yatırım ve hizmetlere daha büyük bir hız, şevk ve azim ile devam edilecektir. Yatırım ve hizmetlerimiz Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde gerçekleştirilecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor
    1. Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk..
    2. Esed'in İdlib'e kanlı saldırıları..
    3. Okan Buruk: “Zor bir karşılaşma olacak”
    4. Sisi'den Trump'ı kızdıracak hamle
    5. Sağlık semineri
    6. AK Parti'yi sarsan kaza! Başkan..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    8. MKE Ankaragücü'nde, Kayserispor maçı..
    9. Ziraat Odası çiftçilere 2 bin adet..
    10. Körüklü Çizme, Söke’nin markalarından..
    11. Zonguldak Kömürspor’un Teknik..
    12. Zeydan Karalar mazbatasını aldı:..
    13. İpekyolu kariyer fuarı
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    18. Osman Atalay'dan "Uyuşturucuya Hayır"..
    19. Konya Havalimanında Mart’ta 91 bin 71..
    20. Mesir macunu coğrafi işaret aldı
    21. Yakalanan dilenci, "Ben bu yolun..
    22. Saruhanlı’da yeni dönemin ilk meclis..
    23. Başkan Şahin, vatandaşları ağırlamaya..
    24. Gaziantep'te belirli adreslere..
    25. "Cari açık, büyüyemediğimiz için..
    26. Çavuşoğlu:“Avrupa’da radikalleşen bir..
    27. PDRM uzmanları sosyal kaygıya dikkat..
    28. 250 öğrenci foto safari yapacak
    29. Polikistik Over Sendromu hamile..
    30. Ankara'da sokak köpeklerinin..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı