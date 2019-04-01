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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız"- "Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz"- "Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz" - "Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir, buna dikkat edeceğiz

01 Nisan 2019 Pazartesi 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

İçinde milletin olmadığı siyasetin sonunun faşizme, diktatörlüğe ve zulme çıkacağını belirten Erdoğan, bunun için bugüne kadar attıkları her adımda milletin rızasını ve desteğini aradıklarını ifade etti.

Bundan sonra da aynı şekilde milletle beraber yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hep söylediğim gibi şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir, buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz, bu oranda değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.

Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini, reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz."

Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Allah'ıma hamdolsun, sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok." karşılığını verdi.

- "Saldırılara daha dayanıklı ekonomi inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide Türkiye'yi ve milleti teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestiklerini belirterek, yapısal reformlarla bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, "Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır." diye konuştu.

Milli güvenlikle ilgili konulardaki çalışmaları da başarıya ulaştıracakları bir döneme girildiğini anlatan Erdoğan, "Ülkemize Suriye sınırımız boyunca kurulan tuzağı zaten kısmen bozmuştuk. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak, Suriye'yi güvenli bir yer haline getirip ülkemizdeki sığınmacıların evlerine, yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaklaşık 9 aydır yürürlükte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlarla "Durmak yok, yola devam" ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, "İşte bu uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siz değerli kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum; sakın ha küsmek, kırılmak, 'işte biz bu neticeyi beklemiyorduk' sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok ama biz 'daha ileri' diyoruz. Bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."

Vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tekrar Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana ne kadar hamdetsem azdır." diye konuştu.

(Bitti)


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 02:19
  1. AK Parti genel merkezi
  2. Erdoğan'dan balkon konuşması
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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