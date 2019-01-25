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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş'ı, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne ise Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu atadı. Seferinoğlu, Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu.

25 Ocak 2019 Cuma 06:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyeliğine atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine ilişkin atama kararı resmi gazete yayımlandı.

Karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6,7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yıldız Seferioğlu seçildi.

Vatikan Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alınırken Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atandı.

Gazeteci yazar ve ilahiyatçı Göktaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, Roma'da Vatikan Gregoryus Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans yaptı.

Göktaş, Roma'da NTV'nin İtalya temsilcisi ve Anadolu Ajansının İtalya muhabiri olarak görev yaptı.

Şubat 2011'de "Başbakanlık Basın Danışmanı" olarak atanması üzerine İtalya'dan Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanı olarak çalıştı. Göktaş, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı olarak görev yaptı.

Edebiyat, dış politika, felsefe, dinler tarihi, kültürler ve dinler arası ilişkilere ilgi gösteren Göktaş'ın, 1983'ten bu yana muhtelif gazetelerin yanı sıra Mavera, İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kitap Dergisi, Yeni Düşün, Gergedan, Varlık, İzlenim, Birikim gibi dergilerde muhtelif makale, yazı, röportaj, haber ve çevirileri yayımlandı.
Roma'da bulunduğu dönemdeki köşe yazıları ise Yeni Şafak gazetesi ve ntvmsnbc.com haber portalında okuyucuyla buluştu.

Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Lütfullah Göktaş tarafından Türkçeye çevrildi.
Göktaş ayrıca İtalya Devlet Nişanı'na layık görüldü.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 06:49
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