Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayımladığı mesajı ile THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i tebrik ederek başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye’yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, Dörtlü Final’de iki takımımıza da başarılar diliyorum. Dörtlü Final ilk maçında iyi olan kazansın” dedi.

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