Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.