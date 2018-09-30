Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.30 Eylül 2018 Pazar 21:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
YORUM YAZ