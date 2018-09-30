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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

30 Eylül 2018 Pazar 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 21:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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