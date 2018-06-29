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Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı Kabine'de kimlerin olacağı merak edilirken,Fatih Altaylı, son dönemde Erdoğan ile Ali Babacan'ın 3 kez görüştüklerini öne sürdü.

29 Haziran 2018 Cuma 11:21
Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan sürprizi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kimlerin bakan olacağıyla ilgili tartışmalar içerisinde en çok ekonominin dümenine kimin oturacağıyla ilgili kulisler yer alıyor. Kulislerdeki son bilgiyi paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın son günlerde 3 kez görüştüklerini ve ekonominin başına Babacan'ın geçeceğini yazdı. Bakanlık için ismi geçen bir diğer isim ise eski MÜSİAD Başkanı Nail Olpak...

PİYASA ŞİMŞEK'İ BEKLİYOR AMA

Yeni hükümette herkesin merak ettiği konunun ekonomiden sorumlu bakanın kim olacağı olduğunu ifade eden Altaylı, "Piyasadaki beklenti en azından Mehmet Şimşek’in görevini sürdürmesi. Ancak bana ulaşan bilgilerde bir isim daha var ki, bu da piyasalarda sevinçle karşılanabilir" dedi.

ERDOĞAN İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ

"Bu dönemde milletvekili olmayan eski bir bakanın son günlerde 3 kez Cumhurbaşkanı ile görüştüğü fısıldanıyor" diyen Fatih Altaylı, şöyle devam etti: "Gözümle görmedim, bana söyleyenlerden aktarıyorum, ama eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın yeniden benzer bir görevle yeni kurulacak kabinede yer alması Ankara’da çok konuşuluyor."

İKTİDAR PARTİSİ İÇİNDE BABACAN İYİ OLUR KANAATİ HAKİM

Uluslararası finans çevrelerinde saygın, piyasalarda güvenilir bir isim olarak tanınan Babacan'ın Batı dünyasıyla iyi ilişkilerini hatırlatan Altaylı, "Babacan göreve yeniden gelir mi gelmez mi, emin değilim. Ama 'Gelirse iyi olur' diyenlerdenim. Ki iktidar partisi içinde de bu kanaatte olan pek çok kişi var..."

'KEŞKE NAİL OLPAK BAKAN OLSA...'

Son dönemde bazı işadamlarının da yeni kabinede bakan olarak yer alacakları iddialarını hatırlatan Altaylı, "Bakanlık için ortada çeşitli isimler dolaşıyor. Bir gazetede Nail Olpak’ın da adının bakanlık için geçtiğini okudum. İçimden 'Keşke' dedim" dedi ve ekledi: "Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden, kendi işini gücünü ihmal etme pahasına bu işleri yapan, çok iyi bir organizatör olarak gördüm Olpak’ı. Keşke olsa. Reel sektöre çok moral verici olur!"

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:21
  1. Ankara
  2. Fatih Altaylı
  3. Recep Tayip Erdoğan
  4. Ali Babacan
  5. Nail Olpak
  6. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak

YORUM YAZ

  • aliali10 sa önce
    Dürüst ilkeli bir siyasetci bir chp li olarak Başkanın onunla çalışmasını canı gönülden isterim Hayırlıs olsun inşalah ülkemiz için
  • Öznur Dündar Öznur Dündar 2 sa önce
    Allah devletimize yardım etsin inşallah. Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömür versin.
  • necmi babanecmi baba5 sa önce
    çeaş ve kepez de sorunu çözmeyeceğiz demişti. hakkımızı yedi.. dilerim Allahtan yüzü gülmesin
  • Ulvi K.Ulvi K.8 sa önce
    .... bu adamların BİLDERBERGli olduğunu milletten gizliyorsunuz. Bırakın millet kimin ne olduğunu bilsin. ...
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