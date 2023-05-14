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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

Türkiye'de oy sayımı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreç devam ederken açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy sayımı devam ederken açıklama yaptı.

"Sandıkların başından ayrılmayın" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.
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Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.

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