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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta konuşuyor

Yeniakit Publisher
2021-09-20 02:50:00 - 2021-09-20 03:05:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yerli aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

İslam karşıtlığı yıkıcı bir akıma dönüşmüştür.

İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor.

Türkiye ve ABD ortak değerlere sahip iki dosttur.

Türk-ABD toplumu artık belirli bir olgunluğa ulaştı. Türkiye ve ABD iki eski müttefiktir.

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