Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Yerli aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
İslam karşıtlığı yıkıcı bir akıma dönüşmüştür.
İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor.
Türkiye ve ABD ortak değerlere sahip iki dosttur.
Türk-ABD toplumu artık belirli bir olgunluğa ulaştı. Türkiye ve ABD iki eski müttefiktir.