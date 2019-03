Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ’nin yatay mimaride 50 bin yeni konut yapacağını müjdeledi. Erdoğan,” 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir grubuna yönelik olan dairelerin taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa’da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıraÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Haydar Ali Yıldız da hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haliç bataklığı demek CHP bataklığı demektir. Bunlara ne zaman mahalli idareler bırakıldıysa oralar battı. İşte İzmir körfezi şuan bataklıktan geçilmiyor. İzmir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor, Haliç’in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o. Temenni ederim ki İzmir bu seçimde belediyeyi AK parti belediyeciliğine teslim eder ve bu durumdan kurtulur. CHP İstanbul’u 3 Y ile yokluk yoksulluk ve yasaklar ile zehirledi. Ümraniye’de çöplüğün patladığı zaman ilçeyi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul’da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğalgazdı biz de bunu başardık. Şu anda İstanbul’da 6,5 milyon eve doğalgaz ulaştırdık. Melen’den suyu getirdik. Boğaz’ın altından tüp geçit yaptık. Haliç’te şu anda insanlar artık balık tutuyor" dedi.

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul’u yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1994’te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul’u bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı, Türkiye’yi seçimler üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladı, sanıyorlar ki İstanbul, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek. Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul’un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamd olsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul’u yanımızda bulduk. Yeni Karaköy iskelesini inşa ettik. Beyoğlu’nda 9 park yaptık, Taksim Meydanı’nı yeniden düzenledik. Atatürk Kültür Merkezi’ni muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. CHP çevreden anlamaz, çevre bizim işimiz.” diye konuştu.

TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir özelliği de yatay mimari olacak. 10 kat, 15 kat olmayacak. Zemin artı 3 bilemedin 4 kat olacak. Milletimizin geleneğine göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” dedi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın tekrar canlandırdıklarını kaydeden Erdoğan, “Prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası’nın hikayesi bir anlamda Türkiye’nin hikayesidir” dedi.