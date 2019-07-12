Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.