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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Adeta mesleklerin en yücesini, kıymetlisini icra eden, günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederim" - Sağlık çalışanlarımızın, yüce mesleklerini icra ederken güvenliklerini sağlamak başta olmak üzere hak ettikleri saygınlığa paralel olarak çalışma ve sosyal şartlarını da zirveye çıkarmak için çalışıyoruz"- "Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili hiçbir saldırıyı kabul etmiyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 21:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, emekleri, fedakarlıkları ve "önce insan", "önce sağlık" diyerek mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Canın emanet edildiği sağlık çalışanlarının yılın bir günü değil, her günü baş tacı edilse yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, her mesleğin önemli olduğunu, hürmeti hak ettiğini ancak insanların huzurlu ve sağlıklı yaşaması için emek harcayan bir mesleğin çalışanlarının da bu saygı ve hürmeti tam anlamıyla hak ettiklerine inandığını belirtti.

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet bir nefes sıhhat gibi" diyerek, dünyadaki en büyük mutluluğun sağlık olduğunu gören bir medeniyetin mensupları olarak göreve geldikleri günden bu yana tüm enerjilerini, insanların daha sağlıklı hayat yaşamaları ve hayatın her alanında daha verimli olmaları için harcadıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çaba gösterirken, bunu sağlayacak sağlık çalışanlarımızın da hakkını, hukukunu gözetmeye azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın, yüce mesleklerini icra ederken güvenliklerini sağlamak başta olmak üzere hak ettikleri saygınlığa paralel olarak çalışma ve sosyal şartlarını da zirveye çıkarmak için çalışıyoruz.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili hiçbir saldırıyı kabul etmiyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyoruz. Başta sevdiklerimizin hayatları olmak üzere kendi canımızı da emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına saldıranların, onları incitenlerin aslında doğrudan sevdiklerinin ve kendi canlarını hiçe saydıklarını unutmamaları gerekir."

Bir nevi canın emanetçileri olan sağlık emekçilerinin, hizmetleri, buluşları ve tıpa katkılarıyla Türkiye'yi saygın bir konuma getirdiklerini göz ardı etmeden, yöneticilere düşenin de ülkenin gururu sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen sıkıntılarını gidermek olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Erdoğan, bu bilinçle sorunların çözümüne yönelik gayretlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle şiddet mağduru olan, yüce mesleklerini icra ederkenşehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere insanlığın veTürkiye’nin sağlıklı geleceği için çalışarak, çaba gösteren yitirdiğimizsağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah’tan rahmetdiliyorum.Adeta mesleklerin en yücesini, kıymetlisini icra eden, günün 24 saatikesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlıkçalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrikediyorum.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:57
  1. 14 Mart Tıp Bayramı
  2. ERDOĞAN
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  4. Sağlık Çalışanı
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