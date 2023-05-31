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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilince oyundan çekildi! Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilince oyundan çekildi! Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

Yeniakit Publisher
2023-05-31 18:17:00 - 2023-05-31 18:29:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilince oyundan çekildi! Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

Halkın oylarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından terörden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde terörden tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu.

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Başkan yaptırmayacağız' ifadelerini kullanan Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

HDP içinde kriz

HDP içinde yaşanan krizi açığa vuran Demirtaş, "Yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız. Son beş yıldır HDP Genel Merkezi'ne yazdığım mektuplarla bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor" diyerek "cezaevinden mücadeleyi sürdüreceğini, aktif politikayı bu aşamada bıraktığını" söyledi.

"Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum"

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum.
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Eleştirilerden yaralanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

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