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Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süper takım!

24 Haziran'dan itibaren Türkiye yeni bir yönetim modeline geçti. Yeni sistemde bakanlık sayısı azaltılırken, ofis, kurul ve başkanlık birimleri olacak. Bu birimler düşünce kulüpleri gibi çalışıp Türkiye’nin geleceği için yeni politikalar geliştirecek

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:38
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süper takım!

Türkiye'ye çağ atlatacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi netleşmeye başladı. Bakanlık sayısının 16'ya indiği, 4 ofis, 9 kurul ve 8 başkanlıktan oluşan yeni sistem, sosyal yaşamdan diplomasiye, ekonomiden adalete kadar her alanda kendini hissettirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcıları ve bakanları parlamento dışından atayacak. Yeni kabineye iş dünyasından, kültür sanat, spor gibi alanlardan kamuoyunun yakından bildiği isimlerin de girmesi bekleniyor.

Yeni hükümet sisteminin işleyişi şöyle:
 
Ofisler düşünce kulübü olarak görev yapacak. Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak. Yatırım, finans, dijital dönüşüm, insan kaynakları alanlarında önemli rol üstlenecek ofislerde siyasi düşüncelerine bakılmaksızın iktisatçılar, sosyologlar, teknokrat, alanlarında uzman isimler de çalışacak.

 Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 politika kurulu, güçlü danışma kurulu olarak rol alacak. Ekonomiden sanata, sağlıktan güvenliğe, dış politikaya kadar birçok alanda istişare mekanizması olacak, politik öneriler geliştirecek.

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe performansını yakından izleyecek. Merkez Bankası'ndan üst kurullara kadar her alanda alınan ekonomik kararların bütçeye etkisini izleyecek.

 Ofis yapılanmasında Cumhurbaşkanı'nın mevcut 36 danışmanından isimler de yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan Finans Ofisi ile çalışacak. Enerji, ticaret, ulaştırma, turizm ve sağlık ekonominin lokomotifi olacak.

 Ekonomi Politikaları Kurulu güçlü ekonomi danışma organı olarak görev yapacak. Ürettiği politikaları Cumhurbaşkanı'na aktaracak. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'yi dünyada daha etkili konuma yükseltecek politikalar üretecek.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 07:38
  1. Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. yeni yönetim sistemi
  4. başkanlık
  5. sistemi

YORUM YAZ

  • kayıkayı20 sa önce
    reis vatan aşıkları üzerine düşeni yaptı.ALLAH ım gücünüzü kuvvetinizi artırsın sayın devlet bahceli ile omuz omuza (milli birlikten kuvvet doğar)ileri daima ileri.memleketimizi yüceltin.
  • MilletMillet17 sa önce
    Reisim Allahını seversen Denizlili bakanı yeniden görevlendirme . Vallahi billahi bir fetöcünün kucağında . Fetöcü piçten aldığı yada kiraladığı evde oturuyor. Her şeyinin kontrol altında olduğuna eminim. Buna ev satan prof Telekominikasyon uzmanıyım diye kendi sitesinden duyuruyordu şimdilerde silmiş Bu feryadımı Reise ulaştıracak bir vatan sever yok mu lütfen Her şeyi ispat edebilirim Bakan fetöcü mü bilmem ama mecburiyetlerinin olduğunu bilirim . Hoş Denizlide herkes fetöcü diyor ama be bilmem
  • AytaçAytaç15 sa önce
    Kurullar sadece dusunce uretırse, urettıgı polıtıkaları uygulama yetkılerı olmazsa, yada kurumlar bu polıtıkaları takıp etmeye mecbur bırakılmazsa kısa surede atıl kalır ve bır ıse yaramaz. 3 yıl birbolgesel Kalkınma Ajansında calıstım. Bolge planı yazarak, polıtıka gelıstırerek, bolgenın kalkınmasına yon verme gorevımız vardı ama yetkımız sıfırdı. Ornek bız planda bır tarım polıtıkası onerıyoruz ama Il TarımMudurlugu bızım altımızda degıl, ve kendı polıtıkalarını uygulamayı tercıh edıyor. Yenı olusturulacak kurullara gorevler yetkılerle beraber verılmelı ve kurullara bazı başarı krıterlerı konulmalı. Ornek saglık ve gıda kurulu, cocuk obezıtesını dusurmek ıcın TVlerde abur cubur reklamı yayınlamayacak dıyorsa buna bır de basarı krıterı konucak (ör. 2 yılda cocuk obezıtesının %5 dusmesı). Yetkısız sorumluluk olmaz, sorumsuz polıtıka gelıstırme de bır entellektuel faalıyet olarak kalır.
  • Ömer GüneşÖmer Güneş21 sa önce
    Vermehteri Ver mehteri.Akp ve Erdogan kazandı Ver mehteri.Yalnız Nigdeyi3Sıfırdan 3biire. Aksarayı4 sıfırdan4bire Nevşehiri3sıfıdan 3 bire kim indirdi.
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